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«Сомневаюсь, что может что-то зажить», — Трусова раздраженно об уходе от Тутберидзе

«Сомневаюсь, что может что-то зажить», — Трусова раздраженно об уходе от Тутберидзе

Когда-то тренер Этери Тутберидзе и ее подопечная Александра Трусова были очень дружны и близки, однако, девушка не раз меняла тренерские штабы, что болельщики расценивали как предательство по отношению к тому тренеру, который изначально поставил своего спортсмена на ноги и вывел в мир большого спорта.

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