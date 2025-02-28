Аксёнов поручил создать в Крыму полную базу вакансий с учетом потребностей госучреждений и частного бизнеса

По поручению Президента России в нашей стране стартовал новый национальный проект «Кадры», целями которого является создание эффективной модели управления кадровым резервом, подготовка отечественных высококвалифицированных специалистов для роста и развития экономики России.
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