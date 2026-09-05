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Трамп анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву с инициативами по украинскому кризису

Трамп анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву с инициативами по украинскому кризису

Специальный посланник Стив Уиткофф и муж дочери американского лидера Джаред Кушнер в ходе поездки в российскую столицу озвучат инициативы по разрешению конфликта на Украине, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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