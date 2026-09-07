В «Тепловой компании» Омска снова новый гендиректор - предыдущий проработал чуть больше месяца. Руководящий пост занял Евгений Скрипкарев, который в свое время возглавлял департамент безопасности омской мэрии, а затем работал замглавы города Тольятти.
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