В «Тепловой компании» Омска снова новый гендиректор - предыдущий проработал чуть больше месяца. Руководящий пост занял Евгений Скрипкарев, который в свое время возглавлял департамент безопасности омской мэрии, а затем работал замглавы города Тольятти.