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Форвард «Байера» Адли выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Виртцу успешно прооперировали «кресты»

Форвард «Байера» Амин Адли выбыл до конца сезона из-за травмы. 21-летний игрок молодежной сборной Франции получил разрыв сухожилия в правом бедре во время недавнего матча отбора Евро с Фарерами (2:0).

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