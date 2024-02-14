Лингвист ТюмГУ изучила цветообразование в романе Брэдбери

Лексика цветообозначения как неотъемлемый компонент картины мира демонстрирует процесс отражения в этническом языковом сознании особенностей цветового восприятия, поэтому актуальный смысл изучения терминов цвета заключается именно в их осознании как изначальных носителей и инструментов национальных культур и языков.