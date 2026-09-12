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Царьград

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Александр Коваль сообщил об отключении света в Дубно и Ровно

Александр Коваль сообщил об отключении света в Дубно и Ровно

В городе Дубно и Ровненском районе на западе Украины произошло частичное отключение электричества. Руководитель областной администрации Александр Коваль сообщил об этом, уточнив, что количество обесточенных абонентов не указано.

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