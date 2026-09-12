Александр Коваль сообщил об отключении света в Дубно и Ровно

В городе Дубно и Ровненском районе на западе Украины произошло частичное отключение электричества. Руководитель областной администрации Александр Коваль сообщил об этом, уточнив, что количество обесточенных абонентов не указано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Одного Starlink м...
- Худший сценарий с...
- Худший сценарий с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым