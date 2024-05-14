Перед релизом на ПК режиссерская версия Ghost of Tsushima получит еще одно обновлен...

Перед релизом на ПК режиссерская версия Ghost of Tsushima получит еще одно обновлениеВ преддверии скорого запуска самурайского экшена Ghost of Tsushima разработчики из студии Sucker Punch вернулись к активной поддержке проекта и работают над новыми обновлениями.
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