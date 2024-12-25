Эпидемиологи ожидают свиной грипп после январских каникул

В Свердловской области регистрируют пока единичные случаи гриппа. Как сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева, сейчас циркулируют вирусы гриппа А и H1N1.
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