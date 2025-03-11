На Урале пик гриппа и ОРВИ – заболеваемость на 93,6% выше многолетней

В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 47,9 тысячи заболевших ОРВИ и гриппом. «Заболеваемость выше среднего многолетнего уровня на 93,6% – это связано с более поздним календарным прохождением пика эпидпроцесса», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, уточнив, что заболеваемость замедлилась на 5% по сравнению с предыдущей неделей.