Как спасти упавший в воду телефон

Эксперт по телефонии Наталья Голицына, рассказала, как нужно действовать, если телефон упал в воду.«С наступлением осени количество обращений в сервисные центры по причине попадания влаги в смартфоны только растёт.
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