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Татар-информ

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Мастер-классы и флешмобы прошли на избирательных участках Альметьевска

Мастер-классы и флешмобы прошли на избирательных участках Альметьевска

На избирательных участках Альметьевска в дни голосования организовали творческие мастер-классы, спортивные игры, флешмобы и музыкальные выступления.

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