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Новости Омска

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Россияне стали реже ходить в кафе и пекарни. Заметили это по себе

Россияне стали реже ходить в кафе и пекарни. Заметили это по себе? По итогам января—июня 2026 года трафик в заведениях общепита по всей стране снизился на 6–10%.

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