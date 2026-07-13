Россияне стали реже ходить в кафе и пекарни. Заметили это по себе? По итогам января—июня 2026 года трафик в заведениях общепита по всей стране снизился на 6–10%.
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Россияне стали реже ходить в кафе и пекарни. Заметили это по себе? По итогам января—июня 2026 года трафик в заведениях общепита по всей стране снизился на 6–10%.
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