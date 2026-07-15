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Бологое — Осташков: почему туристы выбирают ретропоезд «Селигер»?

Бологое — Осташков: почему туристы выбирают ретропоезд «Селигер»?

Путешествие во времени: популярность ретропоезда «Селигер» стремительно растет Ретропоезд «Селигер», курсирующий по живописному маршруту между станциями Бологое и Осташков, продолжает завоевывать сердца туристов.

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