Бологое — Осташков: почему туристы выбирают ретропоезд «Селигер»?

Путешествие во времени: популярность ретропоезда «Селигер» стремительно растет Ретропоезд «Селигер», курсирующий по живописному маршруту между станциями Бологое и Осташков, продолжает завоевывать сердца туристов.
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