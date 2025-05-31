Как работают обменники криптовалюты: Принципы и особенности

Как работают обменники криптовалюты: Основы и механизмы Обменники криптовалюты — это платформы, которые позволяют пользователям обменивать цифровые активы, такие как биткоин, эфириум или стейблкоины, на фиатные деньги (рубли, доллары, евро) или другие криптовалюты.
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