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Как работают обменники криптовалюты: Принципы и особенности

Как работают обменники криптовалюты: Основы и механизмы Обменники криптовалюты — это платформы, которые позволяют пользователям обменивать цифровые активы, такие как биткоин, эфириум или стейблкоины, на фиатные деньги (рубли, доллары, евро) или другие криптовалюты.

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