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«Барса» предоставила Ла Лиге гарантии на 6,67 млн евро. Клуб сможет зарегистрировать Гави, Араухо и Роберто после 1 июля

Напомним, «Барселона» превысила лимит расходов на 6 миллионов евро. Для регистрации контрактов игроков клубу необходимо было предоставить гарантию.

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