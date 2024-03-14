Заксобрание объявило о проведении юбилейного конкурса парламентской журналистики

Законодательное собрание Новосибирской области объявляет о проведении в 2024 году конкурса, посвященного 30-летию законотворческой деятельности, на лучшее информационное освещение работы регионального парламента в средствах массовой информации.
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