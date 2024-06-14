Небензя: партнеры по ООН считают глупой попытку выдвинуть ультиматум РФ

Eduard "Семерка" всего семь стран ,а не 150 стран! Никакого права эта шайка командовать другими не имеет! Мы не рабы и не их граждане,так что смело плюйте на самозванцев!

Eduard Где был мир когда Югославию бомюили,где эти сборища?Даже маршей мира не видно.