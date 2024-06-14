Партнеры России по ООН считают лицемерной и глупой попытку выдвинуть РФ ультиматум на конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии.
Небензя: партнеры по ООН считают глупой попытку выдвинуть ультиматум РФ
Комментарии
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Eduard
"Семерка" всего семь стран ,а не 150 стран! Никакого права эта шайка командовать другими не имеет! Мы не рабы и не их граждане,так что смело плюйте на самозванцев!
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17 час.
Eduard
Где был мир когда Югославию бомюили,где эти сборища?Даже маршей мира не видно.
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17 час.
Eduard
Когда США в Афгане 20 лет мак собипали,где был мир,где конгрессы? А всем плевать,о войне как о войне вспрмнили на Украине и то потому что на их территориюнаметились!
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17 час.
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