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Алсу долго скрывала сына от публики, а теперь 10-летний Рафаэль снимает ее сам

Алсу долго скрывала сына от публики, а теперь 10-летний Рафаэль снимает ее сам

У Алсу появился новый фотограф — 10-летний сын Рафаэль. Мальчик снял маму вместе с ее подругой, певицей Евой Власовой, а кадры она выложила в соцсети.

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