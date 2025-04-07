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Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Украины

Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил о продолжающихся переговорах с Россией по ситуации на Украине. Подробностями он поделился на борту самолета Air Force One в беседе с журналистами.

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Следовательно, Трампу нравятся бомбардировки Украиной России! Нравятся, не нравятся - соси, моя красавица - США!
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22 час.
Андрей Шишинов
Похоже в кривом роге накрыли кого-то важного из армии сша. Вот у трампа и подгорает...
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19 час.
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