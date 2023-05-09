В Астрахани почтили память воинов советской армии и полицейских, погибших при исполнении служебного долга

Представители Совета ветеранов органов внутренних дел Астраханской области при участии Совета ветеранов Росгвардии вместе с общественниками, правоохранителями и студентами почтили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга.
Представители Совета ветеранов органов внутренних дел Астраханской области при участии Совета ветеранов Росгвардии вместе с общественниками, правоохранителями и студентами почтили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга.
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