Частная космическая станция Haven-1 заполняет лаборатории: осталось всего 2 свободных слота

Компания Vast, разрабатывающая коммерческую космическую станцию Haven-1, объявила о заключении контрактов с тремя новыми партнёрами — Japan Manned Space Systems Corporation (JAMSS), Interstellar Lab и Exobiosphere.
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