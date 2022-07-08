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На Херсонском направлении у ВСУ опять большие потери

На Херсонском направлении у ВСУ опять большие потери

На Херсонском направлении у Вооружённых сил Украины 8 июля опять большие потери. За прошедшие сутки украинские националисты потеряли:  убитыми и ранеными более 200 человек; 3 БПЛА; 2 военных автомобиля класса "пикап"; 2 штурмовика Су-25; 2 истребителя МиГ-29; 5 боевых бронированных машин; 3 противотанковых ракетных комплекса; перехвачены в воздухе 5 оперативно-тактических ракет комплекса "Точка-У" и 16 реактивных снарядов; уничтожены 2 пункта управления тыла оперативного командования "Юг" ВСУ; уничтожен пункт управления Генерального штаба ВСУ, сообщает портал "Милитарист".

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