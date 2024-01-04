“Аквамен 2” демонстрирует неожиданную стойкость в прокате и заработал уже б...

“Аквамен 2” демонстрирует неожиданную стойкость в прокате и заработал уже более 270 млн долларовНа фоне серьезных опасений по поводу того, будет ли фильм прибыльным, “Аквамен и и потерянное царство” обошел в международном прокате своего собрата по Расширенной вселенной DC, фильм “Флэш”.