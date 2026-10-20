«Фронт разваливается»: эксперт указал на сложности ВСУ в «кармане» у Доброполья Не успел начальник Генерального штаба – командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО генерал армии Валерий Герасимов отчитаться об освобождении Доброполья, как украинский фронт на этом направлении начал стремительно разваливаться.