Торговый дом ММК наращивает переработку и развивает клиентский и складской сервис

Торговый дом ММК развивает клиентский сервис и совершенствует подходы к хранению продукции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», руководитель управления филиальной складской сетью Торгового дома (ТД) ММК Лилия Антонова на международной конференции «Сервисные металлоцентры России: оборудование, технологии, рынок» в Костроме рассказала об эффективных инструментах взаимодействия с клиентами и успешно применяемых в компании решениях для хранения продукции и транспортной логистики.