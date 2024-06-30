Рэпер Канье Уэст приехал в Москву

Уэст приехал в Россию с частным визитом, на день рождения своего друга и делового партнера Гоши РубчинскогоМузыкант приехал в столицу на день рождения известного дизайнера Гоши Рубчинского, своего друга и коллегу по работе с брендом одежды.
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