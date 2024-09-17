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"Мама солдата, который воюет на передовой,

"Мама солдата, который воюет на передовой,

"Мама солдата, который воюет на передовой, заматывает дырки на трубе. Водоканал, вы где?!" После пожара на Абакумова жители Кировского района начали сами раскапывать трубы и латать их.

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