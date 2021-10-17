Опасения Путина из-за боевиков ИГ* в Афганистане беспочвенны

Беспокойство президента России Владимира Путина, связанное с присутствием боевиков «Исламского государства*» на севере Афганистана, является беспочвенным, заявил член комиссии «Талибана*» по вопросам культуры Анамулла Самангани, сообщает Lenta.
Беспокойство президента России Владимира Путина, связанное с присутствием боевиков «Исламского государства*» на севере Афганистана, является беспочвенным, заявил член комиссии «Талибана*» по вопросам культуры Анамулла Самангани, сообщает Lenta.
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