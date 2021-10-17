Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Давно пора на все ложные обвинения не оправдываться, а подавать заявления в суды за клевету.В Германии призва...
  • Анатолий Пахотин
    А лучше не рисковать и Поклонской остаться домаПеред приездом По...
  • Vasil Cornev
    Пущай собираются! Рано или поздно, но русскому солдату вновь придется вы**ать и высушить Европу!Польша увеличивае...

Опасения Путина из-за боевиков ИГ* в Афганистане беспочвенны

Опасения Путина из-за боевиков ИГ* в Афганистане беспочвенны

Беспокойство президента России Владимира Путина, связанное с присутствием боевиков «Исламского государства*» на севере Афганистана, является беспочвенным, заявил член комиссии «Талибана*» по вопросам культуры Анамулла Самангани, сообщает Lenta.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх