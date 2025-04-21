Последний папа перед концом света: неизвестные факты о понтифике

В понедельник, 21 апреля, Ватикан сообщил о смерти 88-летнего папы римского Франциска. Франциск прославился своей прогрессивной позицией по таким вопросам, как изменение климата, смертная казнь и иммиграция, но многие факты о нем оставались малоизвестными — «Рамблер» собрал некоторые из них.