Политика как он...
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Политика как она есть

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Последний папа перед концом света: неизвестные факты о понтифике

Последний папа перед концом света: неизвестные факты о понтифике

В понедельник, 21 апреля, Ватикан сообщил о смерти 88-летнего папы римского Франциска. Франциск прославился своей прогрессивной позицией по таким вопросам, как изменение климата, смертная казнь и иммиграция, но многие факты о нем оставались малоизвестными — «Рамблер» собрал некоторые из них.

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