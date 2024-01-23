Юрист рассказала, что делать при хищении мошенниками денег с банковского счета

Алена Болдырева — ведущий специалист по юридическому сопровождению Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, рассказала, что следует сделать в случае хищения денег мошенниками с банковского счета .
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