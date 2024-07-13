Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Тамара
    Дура Алла, ой дурааа! Была любимой певицей, хоть и чучелом зачастую, но ведь любима многими. А стала старой и полулыс...Терпение лопнуло?...
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    К сожалению, все так и есть. Нет политической воли. Все это нам выходит боком. Хватит быть добренькими! Нас никто не ...НЕСТРАШНЫЕ РУССКИЕ
  • Тамара
    Врагом.НЕСТРАШНЫЕ РУССКИЕ

НА ВОЕННЫХ БАЗАХ БОЕВАЯ ТРЕВОГА, ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ РУССКИЕ АРЕСТЫ: ИЗ РОССИИ ДЕЛАЮТ ПУГАЛО ДЛЯ ВСЕГО ЗАПАДА. МЫ МОЛЧИМ

НА ВОЕННЫХ БАЗАХ БОЕВАЯ ТРЕВОГА, ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ РУССКИЕ АРЕСТЫ: ИЗ РОССИИ ДЕЛАЮТ ПУГАЛО ДЛЯ ВСЕГО ЗАПАДА. МЫ МОЛЧИМ

Военные базы США на территории ЕС приведены в состояние повышенной боевой готовности, в Великобритании, Германии, Франции и Польше идут аресты, а европейские СМИ рассказывают о таинственных взрывах и пожарах в Риге, Париже, Лондоне, Варшаве и Праге.

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