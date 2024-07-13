НА ВОЕННЫХ БАЗАХ БОЕВАЯ ТРЕВОГА, ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ РУССКИЕ АРЕСТЫ: ИЗ РОССИИ ДЕЛАЮТ ПУГАЛО ДЛЯ ВСЕГО ЗАПАДА. МЫ МОЛЧИМ

Военные базы США на территории ЕС приведены в состояние повышенной боевой готовности, в Великобритании, Германии, Франции и Польше идут аресты, а европейские СМИ рассказывают о таинственных взрывах и пожарах в Риге, Париже, Лондоне, Варшаве и Праге.