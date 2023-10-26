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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ИИ показал, что если бы аниме «Евангелион» было фильмом с живыми актёрами. Ас...

ИИ показал, что если бы аниме «Евангелион» было фильмом с живыми актёрами. Ас...

ИИ показал, что если бы аниме «Евангелион» было фильмом с живыми актёрами. Аска и Рей стали реальными девушкамиЭнтузиаст попросил нейросеть Midjourney показать, как мог выглядеть фильм по аниме «Евангелион», если бы его снял японский режиссёр Хидэаки Анно (Hideaki Anno).

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