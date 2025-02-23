Путин пообещал улучшить соцобеспечение военнослужащих

Повышению уровня соцобеспечения военнослужащих российской армии, пообещал уделить внимание президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с Днем защитника Отечества, опубликованном 23 февраля на сайте Кремля.
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