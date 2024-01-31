Международный день десерта отмечают 1 февраля

Ежегодно 1 февраля в мире отмечают Международный день десерта. Изначально праздник был приурочен к появлению десерта кейк-поп — так называют бисквитные шарики в шоколадной глазури на палочке, которые в целом похожи на чупа-чупсы.
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