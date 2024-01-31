Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Федосеенков
    Раздолье для коррупции.Регионам хотят пр...
  • Дмитрий Шершов
    если ПО стоящее, то его и без поблажек установят,а если говно сырое..........Внедряющим отечес...
  • Evgenija Palette
    Этот "умник" НАШЕЛ, С ЧЕМ БОРОТЬСЯ... ( самое время)... Лучше бы УБРАЛСЯ С ГЛАЗ ДОЛОЙ В СВОЮ НОРУ...Хамзаев назвал сл...

Международный день десерта отмечают 1 февраля

Международный день десерта отмечают 1 февраля

Ежегодно 1 февраля в мире отмечают Международный день десерта. Изначально праздник был приурочен к появлению десерта кейк-поп — так называют бисквитные шарики в шоколадной глазури на палочке, которые в целом похожи на чупа-чупсы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх