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Мировое обозрение

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Названы регионы России с самыми высокими пенсиями

Названы регионы России с самыми высокими пенсиями

В июле 2026 года самые большие пенсии в России — на Чукотке. 42 213 рублей в месяц. Магадан, Камчатка, ХМАО и Ненецкий округ — рядом.

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