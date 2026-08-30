Названы регионы России с самыми высокими пенсиями

В июле 2026 года самые большие пенсии в России — на Чукотке. 42 213 рублей в месяц. Магадан, Камчатка, ХМАО и Ненецкий округ — рядом.
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