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Правительство России выделит дополнительное финансирование на модульные отели Прикамья

Правительство России выделит дополнительное финансирование на модульные отели Прикамья

Ожидается, что количество глэмпингов в Пермском крае вырастет на треть до конца года.Правительство России дополнительно профинансирует регионам строительство модульных отелей, в том числе и в Пермском крае.

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