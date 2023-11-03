Правительство России выделит дополнительное финансирование на модульные отели Прикамья

Ожидается, что количество глэмпингов в Пермском крае вырастет на треть до конца года.Правительство России дополнительно профинансирует регионам строительство модульных отелей, в том числе и в Пермском крае.
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