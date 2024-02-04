АвтоВАЗ выпустил около 18 тыс. Lada Vesta без подушек безопасности, но россияне не горят желанием покупать такие машины

Представители паблика Avtograd News посетили одного из дилеров Lada в Тольятти и рассказали, как обстоят дела с продажей «антикризисных» Lada Vesta – в минимальной комплектации и без подушек безопасности.
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