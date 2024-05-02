2, 3, 4 мая Все маршруты согласно расписанию 5 мая ВЫХОДНОЙ 6, 7 мая Все маршруты согласно расписанию 8 мая Все маршруты согласно расписанию Город № 1 - сокращен на 1 круг Город № 2 - сокращен на 2 круга 9 мая № 761 - Рябовка Город № 1 - 2 автобуса в режиме выходного дня Город № 2 - 2 автобуса в режиме выходного дня 10 мая № 772 - Александрова № 761 - Рябовка № 774 - Алонцево № 773 - Чернолагутинский № 776 - Мордвинцево № 766 - Исакиевский Город № 1 - 2 автобуса в режиме выходного дня Город № 2 - 2 автобуса в режиме выходного дня 11 мая Все маршруты согласно расписанию ☎️8 (84447) 3-49-36, 8-939-862-28-27.