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ТАСС

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К месту схода лавины в КБР направили дополнительную группу спасателей

К месту схода лавины в КБР направили дополнительную группу спасателей

НАЛЬЧИК, 6 сентября. /ТАСС/. Дополнительно на место схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии направлен 31 спасатель, поиски затрудняет сложный рельеф и сохраняющаяся лавинная опасность.

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