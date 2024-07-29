У российских авиакомпаний стали простаивать самолеты

У 13 крупнейших российских авиакомпаний стали простаивать самолеты. Об этом со ссылкой на перечень эксплуатантов, допущенных до коммерческих перевозок, составленный Росавиацией, сообщает газета «Ведомости».
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