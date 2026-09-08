Как судьба всякий раз мешала ЦРУ расправиться с лидером кубинской революции

© "Газета.Ru" Отравленные сигары, любовница — двойной агент, заминированные ракушки, ручка с ядом — Фидель Кастро по праву может считаться одним из тех, кто пережил самые экзотичные покушения на свою жизнь.
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