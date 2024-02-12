Рэпер ST положительно отреагировал на появление в Сети роликов с президентом РФ под его песню «Дай ему сил»

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Известный российский автор-исполнитель рэп-композиций ST (Александр Степанов) выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину и отметил, что положительно относится к использованию своей музыки в патриотических роликах.
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