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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Рэпер ST положительно отреагировал на появление в Сети роликов с президентом РФ под его песню «Дай ему сил»

Рэпер ST положительно отреагировал на появление в Сети роликов с президентом РФ под его песню «Дай ему сил»

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Известный российский автор-исполнитель рэп-композиций ST (Александр Степанов) выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину и отметил, что положительно относится к использованию своей музыки в патриотических роликах.

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