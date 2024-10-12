"Что мама, что дочка - одного поля ягода": Любовь Успенскую вывели на чистую воду в истории с пропажей дочери

Имейте хоть какое-то достоинство, хватит мозолить глаза людям, вы уже свое отпели и отвыступали, бабосы заработали, так проведите оставшиеся годы жизни прилично.

ct

cto talykova

Война войной,а обед по расписанию.! Кому интересно их слушать, да ещё и деньги за это платить.? Хоть репертуар бы немножечко поменяли, да и физиономии их надоели. Правильно решили ,не нужно им больше гастролировать.