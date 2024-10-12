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"Что мама, что дочка - одного поля ягода": Любовь Успенскую вывели на чистую воду в истории с пропажей дочери

"Что мама, что дочка - одного поля ягода": Любовь Успенскую вывели на чистую воду в истории с пропажей дочери

Интересная жизнь с Vera Star Последнее время складывается стойкое ощущение того, что звезды "старого эшелона" решили под занавес своей карьеры срубить побольше деньжат с поклонников и ради этого готовы пойти на самые изощренные способы пиара.

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Комментарии
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Alla
Как уже надоели эти мерзкие безголосые жидовки!
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2 час.
A
Alla
Имейте хоть какое-то достоинство,  хватит мозолить глаза людям, вы уже свое отпели и отвыступали,  бабосы заработали, так  проведите оставшиеся годы жизни прилично.
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2 час.
ct
cto talykova
Война войной,а обед по расписанию.! Кому интересно их слушать, да ещё и деньги за это платить.? Хоть репертуар бы немножечко поменяли, да и физиономии их надоели. Правильно решили ,не нужно им больше гастролировать.
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3 мин.

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