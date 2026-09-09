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Татар-информ

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В Казани нашли питбайкера, сбившего коляску с ребенком на площадке ЖК

В Казани нашли питбайкера, сбившего коляску с ребенком на площадке ЖК

Питбайкер сбил коляску с ребенком Фото-скриншот: © МВД по РТ Питбайкера, сбившего коляску с ребенком в Казани, нашли полицейские.

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