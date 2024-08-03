Макрон назвал церемонию открытия ОИ демонстрацией настоящего лица Франции

Церемония открытия Олимпийских игр стала демонстрацией истинного лица Франции. Об этом 2 августа заявил президент страны Эммануэль Макрон во время визита на спортивный объект у Дома инвалидов, трансляцию которого вел Елисейский дворец на своем YouTube-канале.