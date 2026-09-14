С 2026 года банкоматы примут до 200 тысяч рублей наличными через СБП

С 1 октября 2026 года граждане смогут пополнять счета через банкоматы любых банков. Переводы будут проводиться через Систему быстрых платежей.
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