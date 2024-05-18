Войска Израиля случайно сбросили снаряд на израильский поселок

Истребитель ВВС Израиля случайно сбросил снаряд на израильский же город Ятид. Инцидент произошел во время боевого вылета самолета в сектор Газа, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
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