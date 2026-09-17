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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коло-Муани забил 1-й гол после перехода в «Ювентус» за 38+12 млн евро. У Вольтемаде тоже дебютный мяч за туринцев

Рандаль Коло-Муани впервые после перехода в «Ювентус» на постоянной основе отметился голом. Нападающий был приобретен у «ПСЖ» за 38+12 млн евро этим летом.

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