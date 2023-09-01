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«МЮ» арендовал хавбека «Фиорентины» и сборной Марокко Амрабата до конца сезона

«МЮ» арендовал хавбека «Фиорентины» и сборной Марокко Амрабата до конца сезона

Полузащитник присоединился к английской команде на правах аренды до лета 2024 года. Предусмотрено право выкупа.

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